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Хроника последних дней СССР

Минздрав отметил пятикратное снижение смертности от туберкулеза за 20 лет

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В России за последние двадцать лет смертность от туберкулеза снизилась в пять раз, а заболеваемость - почти в три раза, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на онлайн-заседании министров здравоохранения ООН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященном борьбе с туберкулезом.

В 2020 году в России было зарегистрировано 47 063 новых случаев заражения туберкулезом - по сравнению с 2010 годом заболеваемость снизилась в 2,4 раза, сообщал в марте этого года Роспотребнадзор. При этом 2178 выявленных случаев пришлось на детей до 17 лет.

Мурашко напомнил, что Россию исключили из актуализированного Глобального перечня ВОЗ из 30 стран с наиболее высоким бременем туберкулеза.

Минздрав Михаил Мурашко ООН ВОЗ

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