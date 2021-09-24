Минздрав отметил пятикратное снижение смертности от туберкулеза за 20 лет

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В России за последние двадцать лет смертность от туберкулеза снизилась в пять раз, а заболеваемость - почти в три раза, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на онлайн-заседании министров здравоохранения ООН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященном борьбе с туберкулезом.

В 2020 году в России было зарегистрировано 47 063 новых случаев заражения туберкулезом - по сравнению с 2010 годом заболеваемость снизилась в 2,4 раза, сообщал в марте этого года Роспотребнадзор. При этом 2178 выявленных случаев пришлось на детей до 17 лет.

Мурашко напомнил, что Россию исключили из актуализированного Глобального перечня ВОЗ из 30 стран с наиболее высоким бременем туберкулеза.