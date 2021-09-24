Несовершеннолетний из Крыма задержан из-за угроз расстрелять школу в Вологде

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы в Вологодской области возбудили уголовное дело после появления в интернете информации о якобы готовящемся преступлении в одной из школ областного центра. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления СКР.

Дело о приготовлении к убийству двух и более лиц заведено по результатам доследственной проверки. Уже установлено лицо, причастное к публикации экстремистских сведений. "Фигурант находится на территории другого региона", - говорится в сообщении.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, информацию о якобы готовящемся расстреле людей в одной из школ Вологды опубликовал в телеграм-канале несовершеннолетний из Республики Крым. Он уже задержан.

Как пишут местные СМИ, после стрельбы в пермском университете по местным интернет-сообществам распространились скриншоты и переписки, где сообщалось о готовящейся подобной атаке на одну из школ Вологды.