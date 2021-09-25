Школьники крупных городов Саратовской области перейдут на дистант из-за COVID

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Дистанционное обучение вводится в образовательных организациях всех крупных населенных пунктов Саратовской области из-за подъема заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, сообщил в субботу телеграм-канал правительства региона.

Минобразования области рекомендовало ввести ограничительные мероприятия и организовать обучение с применением дистанционных технологий школьников 1-11 классов в образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей с 27 сентября по 11 октября.

"Переход на дистанционное обучение предлагается точечно - только в крупных городах и районных центрах. Остальные учреждения всех муниципальных районов продолжают работать в традиционном очном режиме. В каждом продолжающем работу учреждении будет усилен контроль за выполнением противоэпидемических и профилактических мероприятий", - говорится в сообщении.

На дистанционное обучение переведут школьников в Саратове, Энгельсе, Вольске, Марксе и ряде других муниципалитетов. Как сообщили власти, это сделано "в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, с целью снижения риска заражения респираторными инфекциями и сохранения здоровья детей и педагогов".

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в своем инстаграме заявил, что дистанционное обучение - "мера вынужденная, необходимая, позволит разорвать цепочку заболеваемости".

Ранее в субботу оперштаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 041 случай, это максимум с 14 августа. В частности, по его данным, в Саратовской области за сутки выявили 296 новых случаев COVID-19, умерли 26 пациентов.