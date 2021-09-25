В Сочи сели самолеты, отправленные на запасные аэродромы из-за непогоды

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В международный аэропорт Сочи в субботу вечером стали возвращаться авиалайнеры, отправленные на запасные аэродромы из-за непогоды.

"Три самолета, севшие на запасные аэродромы региона, прибыли в аэропорт назначения - Сочи", - сообщили "Интерфаксу" пресс-служба аэропорта.

С запасных аэродромов в Сочи прибыл самолет из Симферополя и два рейса из Краснодара.

Ранее стало известно, что пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозового фронта.