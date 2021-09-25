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Хроника последних дней СССР

Камнепад произошел на федеральной трассе в Сочи

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Дорожные службы Сочи в субботу приступили к устранению последствий камнепада на трассе Джубга-Сочи во время непогоды.

"На трассе А147 Джубга-Сочи в районе поселка Головинка произошел камнепад, спровоцированный подвижками переувлажненного грунта, избыточно нагрузившего выход скальных пород", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФКУ "Упрдор Черноморье".

Для проезда перекрыта одна из двух полос, организовано реверсное движение.

МЧС России распространило штормовое предупреждение о непогоде в Сочи 25 и 26 сентября. В настоящее время в Сочи ограничено авиа- и железнодорожное сообщение.

Сочи

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