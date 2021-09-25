Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозового фронта

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Из-за непогоды в Сочи пять авиарейсов в субботу ушли на запасные аэродромы Краснодарского края.

"По данным на 12:50 по Москве 25 сентября, пять утренних рейсов не смогли прибыть в пункт назначения. Плотный грозовой засвет по береговой линии и ливневый дождь не позволяли экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, всвязи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы", - сообщила пресс-служба аэропорта.

Два самолета совершили посадку в аэропорту Краснодара, два рейса ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды, еще один в Анапу.

МЧС России распространило штормовое предупреждение о непогоде в Сочи 25 и 26 сентября.