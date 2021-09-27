В Москве обновили более 90% газовых плит, признанных устаревшими в 2020 году

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - С начала года в жилых домах столицы заменили более 180 тысяч устаревших газовых плит, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"В прошлом году в ходе проверок выявили более 200 тысяч устаревших плит, свыше 90% из них в этом году уже заменили на новые, отвечающие современным требованиям безопасности", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что сегодня в столице газовые плиты используют почти 2 млн семей. "Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов практически невозможно, в том числе из-за отсутствия запчастей, необходима замена", - подчеркнул заммэра.

Бирюков уточнил, что с 2019 года газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

"Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Льготные категории граждан могут получить соответствующие субсидии, обратившись в органы соцобеспечения", - пояснил он.

Бирюков добавил, что сотрудники "Мосгаза" проводят регулярные проверки газового оборудования, это позволяет вовремя выявить устаревшие или неисправные газовые плиты, предупредить их владельцев об опасности использования такого оборудования.