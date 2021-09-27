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В Москве обновили более 90% газовых плит, признанных устаревшими в 2020 году

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - С начала года в жилых домах столицы заменили более 180 тысяч устаревших газовых плит, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"В прошлом году в ходе проверок выявили более 200 тысяч устаревших плит, свыше 90% из них в этом году уже заменили на новые, отвечающие современным требованиям безопасности", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что сегодня в столице газовые плиты используют почти 2 млн семей. "Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов практически невозможно, в том числе из-за отсутствия запчастей, необходима замена", - подчеркнул заммэра.

Бирюков уточнил, что с 2019 года газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

"Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Льготные категории граждан могут получить соответствующие субсидии, обратившись в органы соцобеспечения", - пояснил он.

Бирюков добавил, что сотрудники "Мосгаза" проводят регулярные проверки газового оборудования, это позволяет вовремя выявить устаревшие или неисправные газовые плиты, предупредить их владельцев об опасности использования такого оборудования.

Москва Петр Бирюков

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