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Хроника последних дней СССР

Спасатели спустили тела троих погибших альпинистов с Эльбруса

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Тела троих погибших альпинистов спустили с вершины Эльбруса, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"В 16:10 спасателями осуществлен спуск с горы Эльбрус тел трех погибших альпинистов на высоту 5 100 м, дальнейшая транспортировка проводится с помощью транспортного средства на гусеничном ходу", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что спасатели отложили спуск тел трех погибших на Эльбрусе из-за непогоды.

23 сентября группа из 19 альпинистов начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды они запросили помощь спасателей. Во время спуска пять человек погибли. По предварительным данным, причиной гибели людей стало переохлаждение. Спустить с горы смогли тела двух погибших. Остальные альпинисты были найдены живыми и эвакуированы спасателями, 11 из них госпитализированы.

Эльбрус

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