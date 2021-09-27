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Уволен участковый, арестованный на Урале по делу об изнасиловании 12-летней девочки

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Участковый уполномоченный полиции, ставший фигурантом дела об изнасиловании 12-летней девочки в Первоуральске, уволен из органов внутренних дел, сообщил в понедельник "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Предатель интересов службы, по-другому его назвать сложно, с позором изгнан из рядов полиции за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел", - сказал Горелых. Он также уточнил, что мужчина больше не сможет работать в органах внутренних дел и других правоохранительных, государственных службах и ведомствах.

"Инспекция по работе с личным составом областного полицейского главка проводит служебную проверку, по итогам которой к дисциплинарной ответственности будут привлечены все непосредственные руководители задержанного за неэффективную профилактическую работу с личным составом", - подчеркнул Горелых.

12-летняя девочка вечером 25 сентября обратилась за помощью к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска и сообщила о сексуальном насилии. Были задержаны двое подозреваемых - участковый полиции и неоднократно судимый местный житель, работавший помощником машиниста.

Позже им предъявили обвинение по ч.4 ст.131 УК РФ и ч.4 ст.132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении малолетней), оба арестованы на два месяца. Фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы.

Расследование дела находится на контроле у Центрального аппарата СКР.

Первоуральск Свердловская область

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