Самолеты ВВС США провели разведку у западных границ России

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в понедельник совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской области, следует из данных западных авиаресурсов.

По их сведениям, самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, курсировал вблизи границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши, Литвы и над Балтийским морем. Американский самолет-разведчик в общей сложности находился у западных рубежей России три часа.

Вслед за ним у границ Калининградской области в литовском воздушном пространстве совершил полет тактический самолет радиоэлектронной разведки армии США Beechcraft RC-12X Guardrail. Двухмоторный турбовинтовой самолет базируется в Шяуляе (Литва).

Тем времен в понедельник вблизи границ Белоруссии был также зафиксирован полет разведывательного самолета ВВС США E-8C Joint STARS, который выполняет задачи сбора информации о дислокации сил противника и боевого управления нанесением ударов авиации. Встав в круг, он в течение нескольких часов барражировал в небе Польши к западу от границы Белоруссии.

В минувшую субботу, 25 сентября, стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk около 14 часов летал вблизи западных границ России и Белоруссии. Дальний тяжелый беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, первоначально совершил пролеты вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, находясь в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, а затем в течение более семи часов курсировал к северу от Калининградской области в небе Литвы. В ходе выполнения задания он также пролетел вдоль западной границы Белоруссии и несколько часов барражировал к северо-западу от страны в литовском и латвийском воздушном пространстве.