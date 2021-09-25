Американский беспилотник провел многочасовую разведку у границ РФ и Белоруссии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в субботу провел многочасовой полет у западных границ России и Белоруссии, следует из данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний тяжелый беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, первоначально совершил пролеты вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, находясь в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, а затем более семи часов курсировал к северу от Калининградской области в небе Литвы.

В ходе выполнения задания он также пролетел вдоль западной границы Белоруссии и несколько часов барражировал к северо-западу от страны в литовском и латвийском воздушном пространстве.

В общей сложности американский высотный беспилотник Global Hawk в субботу находился у рубежей Союзного государства около 14 часов.

Беспилотник Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину около 250 км в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.

При обследовании больших площадей в режиме маршрутного наблюдения, осуществляемого в полосе шириной 10 км, расположенной с боковым смещением от 20 до 200 км параллельно траектории полета, разрешающая способность получаемых изображений составляет 1 м.

Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 м, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м. Стоимость беспилотника оценивается в сумму до $140 млн. Час полета обходится в $31 тыс.