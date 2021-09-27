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Путин поручил создать телешоу "Учитель года России"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с профильной комиссией Госсовета обеспечить создание телешоу для освещения Всероссийского конкурса "Учитель года России".

Соответствующее поручение содержится в перечне, подписанном по итогам заседания президиума Государственного совета по проблематике образования, прошедшего в конце августа.

Широкое освещение конкурса поручено организовать с 2022 года.

Владимир Путин

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