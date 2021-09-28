Медведев заявил о возможности запрета в РФ некоторых зарубежных соцсетей

Такую меру могут применить к соцсетям и IT-компаниям за вмешательство в политическую жизнь страны

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Зарубежные IT-компании вмешивались в политическую жизнь России, размещая на своих платформах ролики отбывающего уголовное наказание в РФ Алексея Навального, реагировать на это можно по-разному, может быть и решение о запрете деятельности таких компаний, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Вы упомянули о том, что они делали в период наших выборов. Это, вообще-то, полное безобразие. Именно потому, что они, по сути, вмешались в политическую жизнь Российской Федерации", - сказал Медведев в интервью RT, отвечая на вопрос о возможном вмешательстве в выборы в РФ и наказании для американских IT-компаний, в том числе Google.

"Да, в какой-то момент выполнили решение Роскомнадзора и приостановили эту деятельность. Но в какой момент - ровно в день начала голосования. А до этого вся эта машина раскручивалась, и, соответственно, пропагандировала эти самые ролики человека, который отбывает уголовное наказание", - отметил он.

"И, несмотря на то что, по сути, они показывали ролики уголовника, они это делали, для того чтобы провести свою политическую линию в чужой для них стране. Это полное безобразие", - добавил он, имея в виду ролики команды оппозиционера Алексея Навального против кандидатов "Единой России".

Медведев подчеркнул, что за этими действиями должна последовать реакция России.

"Реагировать можно по-разному. На самом деле, можно реагировать при помощи закона, у нас есть соответствующий закон. Он позволяет, допустим, деятельность социальных сетей и такого рода цифровых крупных компаний в какой-то момент ограничивать, блокировать, замедлять, подвергать штрафам. Так что это не только погрозить пальчиком можно. Но это может быть и более серьезное решение, вообще (речь может зайти - ИФ) о запрете деятельности", - сказал он.

Медведев также заявил, что Россия может рассмотреть вопрос об проведении расследования в отношении американских IT-компаний из-за их вмешательства в российские выборы.

"Я считаю, что вполне можно рассмотреть вопрос о проведении такого расследования. Но это должны решать компетентные органы", - сказал Медведев в интервью RT, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что решение должно быть принято Центральной избирательной комиссией. "В конечном счете, и министерство иностранных дел в этом должно принять участие. Но, в принципе, если будут достаточные доказательства того, что они вмешивались - а почему бы и нет?", - добавил Медведев.

Он напомнил, что во время проведения трехдневных выборов на серверы ЦИК было совершено огромное количество хакерских атак.

"По данным министерства цифрового развития, приблизительно 50% этих атак происходило из Соединенных Штатов Америки. Ну разве это не повод для того, чтобы начать разборку?", - сказал зампредседателя Совета Безопасности.