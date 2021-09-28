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Осужденный за киберпреступления в США россиянин депортирован на родину

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин, обвиняемый в торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений, депортирован из США на родину, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Алексей Бурков был задержан в столичном аэропорту "Шереметьево" полицейскими, сказала Волк журналистам. "Он обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений", - сообщила представитель МВД РФ.

В 2015 году в Израиле Буркова задержали местные полицейские. В дальнейшем, в 2019 году по решению Верховного суда Израиля его экстрадировали в США, где он также разыскивался по обвинению в киберпреступлениях. В минувшем году Федеральный суд Восточного округа штата Вирджиния признал россиянина виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы.

"Однако недавно американская сторона приняла решение депортировать Алексея Буркова, и сегодня по прибытии из Нью-Йорка в Москву он был задержан российскими полицейскими", - отметила представитель МВД.

По словам Волк, Бурков совершал противоправные деяния в период с 2008 по 2015 годы. В 2017 году фигуранту было заочно предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных статьями 158 (кража), 183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), 187 (неправомерный оборот средств платежей) и 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Он был объявлен в розыск по каналам Интерпола на основании запроса Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

МВД РФ Ирина Волк США Израиль

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