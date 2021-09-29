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Число заражений COVID-19 в мире превысило 232,7 млн

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составляет 232 764 834, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в результате заражения COVID-19 умерли 4 765 120 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 43 227 604 инфицированных COVID-19, число скончавшихся с начала эпидемии выросло до 692 969.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 697 581. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 447 373 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 381 790 заболевших. В этой стране скончались 595 446 заболевших.

За время пандемии в мире было распределено 6 150 159 144 дозы вакцины от коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 613,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 133 человека, в Индии - 321, в Бразилии - 2 777.

коронавирус университет Джонса Хопкинса

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