Источник сообщил, что КПРФ выдвинет своего кандидата на пост спикера Думы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - КПРФ выдвинет своего кандидата на пост спикера Госдумы, сообщил "Интерфаксу" источник в ЦК партии.

"У нас будет альтернативная кандидатура на пост спикера", - сказал собеседник агентства во вторник.

Он отметил, что эта кандидатура будет "из числа руководителей партии".

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал действующего председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина достойным кандидатом на должность спикера Госдумы нового созыва.