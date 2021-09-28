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Российские военные заявили об усилении авиабазы в Киргизии комплексами ПВО

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российскую авиационную базу "Кант" в Киргизии усиливают комплексами противовоздушной обороны (ПВО), сообщил "Интерфаксу" во вторник заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев.

"Они (планы - ИФ) в процессе реализации. Пока еще не реализовывались, но в процессе", - сказал он, отвечая на вопрос о размещении комплексов ПВО на российской базе "Кант" в Киргизии.

В феврале 2020 года заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявлял, что российские военные планируют разместить на базе "Кант" средства противовоздушной обороны. Тогда же командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщил, что российская авиабаза в Киргизии усилена беспилотниками-разведчиками.

Летом и осенью 2021 года на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая группировка) российские военные сообщали об усилении новым вооружением и техникой военной базы РФ в Таджикистане.

В Таджикистане дислоцируется 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Российские военные сообщали, что базу усиливают новым вооружением, в том числе боевыми машинами пехоты и танками.

Российская авиабаза "Кант" в Киргизии является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. На ее вооружении находятся штурмовые самолеты Су-25 и вертолеты Ми-8.

Киргизия Кант

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