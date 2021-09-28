Минсельхоз предложил шесть лет субсидировать импорт саженцев винограда

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз предложил выдавать субсидии на покупку не только отечественных, но и импортных саженцев винограда. Об этом говорится в законопроекте, подготовленного ведомством и выложенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Закон о виноградарстве и виноделии в действующей редакции предусматривает, что производители винограда могут получить субсидии только на закупку отечественного посадочного материала (а также на расходы на закладку виноградников, уход за ними, включая покупку оборудования).

Минсельхоз предложил ввести переходный период до 1 июля 2027 года, в течение которого будет оказываться господержка и тем, кто закупает импортные саженцы и закладывает с ними виноградники.

Законопроект также предусматривает, что винодельческая продукция, произведенная до июля, до 1 октября может ввозиться в Россию по старым правилам. Оборот такой продукции по старым правилам допускается до истечения ее срока годности. В то же время ее выкладка на полках магазинов должна осуществляться отдельно.

Закон "О виноградарстве и виноделии в РФ" вступил в силу 26 июня 2020 года, а 2 июля 2021 года были приняты поправки в закон о госрегулировании алкогольной продукции, которые призваны унифицировать термины и определения, относящиеся к винодельческой продукции, а также требования к ней.

Отраслевой закон, в частности, предусматривает запрет на использование импортного виноматериала при производстве российского вина (такая продукция не должна называться вином и соседствовать с ним на одной полке в магазинах).

Минсельхоз также предлагает допустить замену на этикетке слов "игристое вино" словом "шампанское" для обозначения винодельческой продукции с наименованием места происхождения товара "шампанское" при условии его государственной регистрации в соответствии с требованиями российского Гражданского кодекса.

"Многие российские производители и импортеры столкнулись с необходимостью внесения изменений в информацию, нанесенную на этикетки, а также принятия новых деклараций о соответствии на винодельческую продукцию, что требует временных и финансовых затрат", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Кроме того, в настоящее время на таможенных складах и складах временного хранения находится значительный объем винодельческой продукции, выпуск которой для внутреннего потребления невозможен в связи с ее несоответствием новой классификации", - отмечается в документе.