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К массовой гибели птиц в Новосибирской области привело отравление инсектицидом

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Массовая гибель птиц в селе Усть-Тарка Новосибирской области 22 сентября была вызвана отравлением фосфорорганическими соединениями, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергей Кузлякин.

Он уточнил, что погибшие птицы были грачами, а не черными воронами, с которыми их часто путают.

"Инфекционные болезни исключены, в том числе грипп и болезнь Ньюкасла, что касается токсикологии - определено фосфорорганическое соединение", - сказал он.

По словам Кузлякина, птицы, скорее всего, отравились инсектицидом "Актеллик", который используется в Усть-Таркском районе для обработки складов от вредителей.

Он отметил, что точное место, где отравились птицы, установить не удалось, новых случаев гибели пернатых не зафиксировано.

Как сообщалось, 22 сентября в Усть-Тарке были найдены трупы около 200 птиц, погибли, в основном, молодые грачи, родившиеся в этом году.

Новосибирская область

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