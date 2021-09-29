Продлены полномочия сенатора Людмилы Нарусовой

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Новый глава Тувы Владислав Ховалыг продлил Людмиле Нарусовой полномочия члена Совета Федерации от правительств республики. Об этом говорится в его указе на сайте администрации региона.

Ховалыг вступил в должность 28 сентября.

Нарусова является сенатором от исполнительной власти Тувы с 2016 года.

В октябре 2010 года ее делегировал в Совет Федерации губернатор Брянской области Николай Денин. В октябре 2012 года Денин прекратил ее полномочия, ссылаясь на изменения законодательства.