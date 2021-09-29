Нуланд пока не получила российскую визу

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пока заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд российскую визу не выдали, вопрос о ее визите в Россию остается в проработке, сообщил замглавы Сергей Рябков, отметив, что это данные "по состоянию на сегодня".

Информированный источник 27 сентября сообщил "Интерфаксу", что в Вашингтоне и Москве готовятся к возможному визиту Нуланд в октябре. "Коммерсантъ" 17 сентября писал, что в переговорах об этом визите упоминался ноябрь.

Виктория Нуланд занимает должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам с апреля 2021 года. В мае 2019 года стало известно, что она попала в России в "черный список" невъездных в ответ на антироссийские санкции США.