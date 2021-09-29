Эксперт МВД арестован по делу о хищении наркотиков на Ставрополье

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту хищения наркотиков возбуждено против сотрудника отдела экспертно-криминалистического центра ставропольского главка МВД, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным пресс-службы, старший эксперт базового межрайонного отдела специальных экспертиз и исследований на Кавминводах экспертно-криминалистического центра регионального главка МВД заподозрен в хищении наркотиков при производстве экспертиз по уголовным делам и материалам проверок по исследованию психотропных веществ и наркотических средств.

По материалам краевых управлений ФСБ и МВД в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.229 (хищение наркотических средств в крупном размере) УК РФ. Он заключен под стражу.

Вместе с тем, пресс-служба краевого главка полиции сообщила, что подразделением собственной безопасности ведомства проводится служебная проверка, по результатам которой этот сотрудник будет уволен из органов внутренних дел.

"Также он понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении МВД.