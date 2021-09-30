Четыре человека пострадали в результате конфликта в ингушском селе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Несколько человек госпитализированы в результате происшествия в одном из сел Назрановского района Ингушетии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского МВД в четверг.

"Пострадали четыре человека, один человек задержан", - сказал собеседник агентства

Он добавил, что сейчас министерство внутренних дел по данному факту проводит проверку.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, по предварительной информации, на улице в селе Гази-Юрт Назрановского района между соседскими детьми из тейпов Костоевых и Кациевых произошла ссора, в которую позже вмешались взрослые. Мужчины решили встретиться на поле, произошла стрельба, огнестрельные ранения получили несколько человек, которые доставлены в ближайшую больницу. Одному из пострадавших ампутировали ногу. Задержан предполагаемый зачинщик перестрелки - Костоев, уточнил собеседник агентства.