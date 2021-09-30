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В Ингушетии завели уголовное дело после массовой драки с пострадавшими

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело по факту ранения четырех человек в результате конфликта между жителями села Гази-Юрт, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Ингушетии в четверг.

"Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку в связи с произошедшим 29 сентября конфликтом между двумя семьями - жителями села Гази-Юрт с применением огнестрельного оружия", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в результате инцидента пострадали четыре человека, которые с огнестрельными ранениями доставлены в республиканскую клиническую больницу в Назрани.

На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выезжал прокурор Назрановского района Адам Арсамаков.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении двух или более лиц). Подозреваемый в преступлении задержан.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также соблюдение требований законодательства об основах системы профилактики правонарушений должностными лицами.

Прокуратура будет контролировать расследование уголовного дела.

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, по предварительной информации, на улице в селе Гази-Юрт Назрановского района между соседскими детьми из тейпов Костоевых и Кациевых произошла ссора, в которую позже вмешались взрослые, они договорились о встрече. В результате произошла стрельба, ранения получили несколько человек, которые доставлены в ближайшую больницу. Одному из пострадавших ампутировали ногу. Задержан предполагаемый зачинщик перестрелки.

Ингушетия

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