Список ФСБ по запрещенным к передаче за границу сведениям не согласовывали с Путиным

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - С президентом России Владимиром Путиным утвержденный ФСБ список сведений военной и космической тематики, передача которых иностранцам может навредить безопасности РФ, не согласовывался, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Этот список не согласовывался с президентом, не подлежит согласованию с президентом. За разъяснениями по этому списку рекомендую обращаться в Федеральную службу безопасности", - сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Отвечая на уточняющий вопрос, не видят ли в Кремле угрозу свободе слова в связи с утверждением этого списка, Песков сказал: "Я рекомендую вам за разъяснениями обратиться в ФСБ, я не берусь комментировать".

По словам Пескова, "здесь надо смотреть правопримененческую сторону и оценивать каждый конкретный случай".

Накануне ФСБ России утвердила список сведений по оборонной и космической тематике, не относящихся к гостайне, передача которых иностранным государствам может навредить безопасности России.

Согласно соответствующему приказу службы, в список, в частности, внесены сведения о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, морально-психологическом климате в войсках, персональные данные военнослужащих, информация о преступлениях, ряд сведений, касающихся обеспечения и функционирования российского оборонно-промышленного комплекса. Приказ затрагивает деятельность госкорпорации "Роскосмос", в частности, сведения о техническом состоянии и готовности средств выведения космических аппаратов, развитии космической ядерной энергетики, о наращивании возможностей инфраструктуры, перспективных средств системы контроля космического пространства, а также возможностей системы обнаружения и документирования фактов преднамеренного воздействия на российскую орбитальную группировку космических аппаратов.

Спецслужба отнесла к сведениям, получение которых иностранцами или иностранными организациями может повредить безопасности страны, информацию о функционировании и организации системы кибербезопасности критической инфраструктуры РФ в области оборонно-промышленного комплекса.