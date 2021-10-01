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Изменений радиационного фона в Приморье после пуска ракеты КНДР не зафиксировали

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Радиационный фон в приграничном Приморье после испытания ракеты, о котором объявила КНДР, в норме.

"Радиационный фон в Приморском крае - 10-12 мкР/ч, что соответствует обычным показателям", - сообщает в пятницу Примгидромет.

По информации регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами, специалисты не фиксировали землетрясений в Приморском крае.

Приморский край - единственный регион РФ, граничащий с КНДР.

Ранее Северная Корея сообщила, что 30 сентября испытала зенитную ракету нового типа.

КНДР в последние недели активизировала испытания ракетного оружия. В частности, ранее на этой неделе Пхеньян сообщил об удачном испытании гиперзвуковой ракеты.

Приморье КНДР

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