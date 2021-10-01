Судно "Адмирал Угрюмов" прибыло к месту постоянного базирования на Сахалине

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пограничное патрульное судно "Адмирал Угрюмов" завершило переход по Северному морскому пути, в пятницу его торжественно встретили в городе Невельске, где корабль будет базироваться постоянно, сообщает в пятницу Центр общественных связей (ЦОС)

"01.10.2021 в 11.00 (время местное) в г. Невельске Сахалинской области состоялось торжественное мероприятие по встрече нового пограничного патрульного судна "Адмирал Угрюмов" после перехода Северным морским путем в пункт постоянного базирования", - сказали в ЦОС.

Там сообщили, что экипаж судна совершил переход по маршруту Высоцк - Мурманск - Петропавловск-Камчатский - Невельск, преодолев за 26 суток 7 тыс. 731 милю, более 3 тыс. из которых прошел по Северному морскому пути.

"Это шестое судно в серии и третье, построенное для пограничников Сахалина. Пограничные органы на плановой основе оснащаются современными образцами вооружения и техники для решения задач пограничной деятельности и иных законных интересов Российской Федерации", - сообщили в ЦОС.

Пограничное патрульное судно ледового класса проекта 22120 "Адмирал Угрюмов", названное в честь героя РФ адмирала Германа Угрюмова, спроектировано ЗАО "Спецстройпроект". Судно будет выполнять задачи по защите и охране госграницы, внутренних морских вод и территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа, их природных ресурсов, участвовать в поиске и спасении людей на море и борьбе с террором.