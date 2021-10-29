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Новый корабль "Сергей Котов" впервые вышел в акваторию Черного моря

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Новейший патрульный корабль (ПК) проекта 22160 "Сергей Котов", построенный для Черноморского флота (ЧФ), первый раз вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний.

Выход в акваторию Чёрного моря состоялся из военной гавани Новороссийской военно-морской базы, сообщила в пятницу пресс-служба ЧФ.

В ходе первого этапа испытаний будет проверена работа систем жизнеобеспечения, энергетики и живучести, работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, а также показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля, сообщает ЧФ.

"Сергей Котов" является представителем серии российских патрульных кораблей 3-го ранга ближней и дальней морской зоны с новейшим вооружением и корабельным оборудованием. Корабль предназначен для охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды, а также для охраны кораблей и судов на переходе морем, защиты военно-морских баз и водных районов от возможного нападения противника.

"Патрульные корабли проекта 22160: "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Василий Быков" уже несут службу и успешно выполняют поставленные задачи в составе Черноморского флота", - подчеркивает пресс-служба.

Черное море Черноморский флот Сергей Котов

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