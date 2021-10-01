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В Минобрнауки заявили, что вузы могут сами решать вопрос об "удаленке"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Решение о переводе вузов на удаленный формат обучения могут принимать сами образовательные организации в зависимости от ситуации с COVID-19 в каждом регионе, сообщили в Минобрнауки РФ.

"Решение о переходе на обучение с применением исключительно дистанционных образовательных технологий принимается руководством вуза с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте на основании решений органов исполнительной власти регионов и Роспотребнадзора", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

В РФ наблюдается ежедневный рост заболеваемости коронавирусом. По данным на пятницу, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 24 522 случая, это максимальное значение с 22 июля, умерли за сутки 887 пациентов, что является новым антирекордом по летальности за пандемию.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Минобрнауки Коронавирус

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