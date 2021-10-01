Первый в РФ алюминиевый автодорожный мост начнут строить под Нижним Новгородом в 2022 г.

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Строительство первого в России автомобильного алюминиевого моста начнется в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мост через реку Линда в Борском районе области будет построен в рамках реконструкции дороги Толоконцево - Могильцы.

"Это будет первый в России и в Восточной Европе автомобильный мост с конструкциями из алюминиевых сплавов. Он заменит существующий, который после открытия развязки Неклюдово-Золотово уже не справляется с возросшей транспортной нагрузкой", - цитирует пресс-служба губернатора региона Глеба Никитина.

По данным Главного управления автомобильных дорог области, на действующем сейчас мосту через Линду только одна полоса, что создает проблемы для автомобилистов.

Сообщается, что новый двухполосный алюминиевый мост длиной около 78 метров будет построен в новом створе, рядом с существующим. Регион уже начал поиск подрядчика, которые реализует этот проект за год, документация размещена на сайте госзакупок.

"Значимость этого проекта для развития отечественного мостостроения трудно переоценить. Был проведен комплекс НИОКР, включая лабораторные и натурные испытания мостовых конструкций. На основании результатов этих работ Минстрой России согласовал специальные технические условия для проектирования и строительства автомобильного моста", - приводятся в сообщении слова сопредседателя Алюминиевой ассоциации Ирины Казовской.

Как сообщалось, Минстрой РФ согласовал техусловия для первого автомоста из алюминиевых сплавов весной этого года.

Проект реализуется при участии входящих в Алюминиевую ассоциацию предприятий. Так, "Арконик СМЗ" (Самара) произведет прокат, "КраМЗ" (Красноярск) изготовит ортотропную плиту, на заводе "Сеспель" (Чебоксары) осуществят соединение мостовых конструкций методом сварки трением с перемешиванием. Общий вес конструкций из алюминиевого сплава составит около 200 тонн.

Первый в современной России алюминиевый пешеходный мост в 2017 году также был построен в Нижегородской области. После этого было построено 8 таких пешеходных мостов: 2 - в Нижегородской области, 3 - в Красноярске, 2 - в Москве и 1 - в Туле.