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Сахалинец сдал на металлолом 1,5 тонны имущества железной дороги

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Жителю Сахалина предъявлено обвинение в хищении имущества железной дороги, дело передано в суд, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу в понедельник.

"Мужчина (34-летний житель города Холмска) регулярно сдавал в пункт приема металла части железнодорожных рельсов, металлический силовой кабель и другие металлические предметы, имеющие отношение к функционированию железной дороги", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в июле текущего года обвиняемый похитил 120 метров силового кабеля, который питал электричеством грузоподъемный механизм, перемещающий вагоны с одного железнодорожного полотна на другое, чем нарушил работу объекта. В тот же период он демонтировал часть железнодорожных рельсов, и под видом работника, обслуживающего железную дорогу, сдал похищенное в пункт приема металла. Общий вес похищенного металла составил 1,5 тонны, отмечает пресс-служба.

Сахалинцу предъявлено обвинение по части 1 статьи 158 УК РФ (кража), ему грозит до двух лет лишения свободы, "уголовное дело направлено в суд". В отношении обвиняемого взята подписка о невыезде.

Сахалин

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