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Предотвращено хищение деталей с установки по подаче кислорода в ковид-обсерватор

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Кирове сотрудники Росгвардии предотвратили кражу медных деталей с компрессорной установки, которая подает кислород к аппаратам ИВЛ в ковидном обсерваторе на проспекте Строителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ночь на 13 января дежурный врач обсерватора увидел мужчину, который пытался снять эти детали с компрессора. Прибывшие на место росгвардейцы задержали подозреваемого. Рядом в сугробе они нашли отвертку и пассатижи.

Подозреваемому 45 лет, это местный житель, он был ранее судим. Его передали полиции.

Обсерватор продолжает работать в штатном режиме.

Киров Росгвардия коронавирус

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