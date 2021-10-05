Пожар в инфекционной больнице в Кирове потушен

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в инфекционной больнице в Кирове, пациентов направили в другие лечебные учреждения, сообщает ГУ МЧС по Кировской области.

"Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар. (...) Проведена эвакуация. Пациенты направлены на дальнейшее лечение в другие лечебные заведения города", - отмечается в сообщении.

Ранее в МЧС по региону сообщили, что в Кирове произошел пожар в палате пятого корпуса третьего отделения инфекционной больницы.

К ликвидации пожара привлекались 36 человек и 11 единиц техники.