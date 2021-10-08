Мотоциклист и его пассажирка погибли в ДТП с грузовиком на Ставрополье

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Мотоцикл столкнулся с грузовиком в пятницу в Новоалександровском округе Ставропольского края, есть жертвы, сообщает краевое управление ГИБДД.

По данным ГИБДД, около 10:30 по Москве близ станицы Расшеватская водитель грузового автомобиля ЗИЛ из-за невнимательности столкнулся с мотоциклом Honda.

"В результате 27-летний водитель мотоцикла и его 41-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.

Оба ехали без шлемов. Сам мотоцикл был приобретен три дня назад и не был зарегистрирован должным образом. Грузовиком управлял 70-летний местный житель, признаков опьянения у него не обнаружили.

После происшествия началась проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства и степень ответственности участников ДТП.

В пресс-службе прокуратуры Ставропольского края также сообщили о назначении проверки после аварии.