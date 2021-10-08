Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мотоциклист и его пассажирка погибли в ДТП с грузовиком на Ставрополье

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Мотоцикл столкнулся с грузовиком в пятницу в Новоалександровском округе Ставропольского края, есть жертвы, сообщает краевое управление ГИБДД.

По данным ГИБДД, около 10:30 по Москве близ станицы Расшеватская водитель грузового автомобиля ЗИЛ из-за невнимательности столкнулся с мотоциклом Honda.

"В результате 27-летний водитель мотоцикла и его 41-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.

Оба ехали без шлемов. Сам мотоцикл был приобретен три дня назад и не был зарегистрирован должным образом. Грузовиком управлял 70-летний местный житель, признаков опьянения у него не обнаружили.

После происшествия началась проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства и степень ответственности участников ДТП.

В пресс-службе прокуратуры Ставропольского края также сообщили о назначении проверки после аварии.

Ставропольский край

Новости

РФ готова согласовать международные механизмы на случай ЧС в энергетике

Десятую часть мигрантов из Узбекистана отправят строить объекты космодрома Восточный

Десятую часть мигрантов из Узбекистана отправят строить объекты космодрома Восточный

Власти РФ подготовят новый порядок въезда и выезда из страны

Лавров заявил, что РФ не может без контрактов быстро нарастить поставки газа в Европу

Лавров заявил, что РФ не может без контрактов быстро нарастить поставки газа в Европу

В Кремле пообещали ответные меры России на действия НАТО

Уральский вуз опроверг слухи о готовящемся вооруженном нападении

В СКР выступили за пожизненные сроки для педофилов-рецидивистов

В СКР выступили за пожизненные сроки для педофилов-рецидивистов

Главой Калининграда избран главврач больницы скорой помощи Любивый

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки от COVID-19 скончались рекордные 936 человек

В РФ за сутки от COVID-19 скончались рекордные 936 человек

В Приамурье введут QR-коды из-за роста заболеваемости коронавирусом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });