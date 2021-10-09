Седьмой подряд антирекорд по приросту случаев COVID-19 зафиксирован в Крыму

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - 493 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Крыму впервые с начала пандемии, сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения.

Новые высокие показатели после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился семь раз подряд со 2 октября. Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 83 тыс. человек, более 2,6 тыс. пациентов умерли, привились 520 тыс. жителей - около половины от планового показателя.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой. Рекомендована вакцинация всех сотрудников туристической сферы.

С 11 октября работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, работать из дома также будет половина госслужащих. Руководители, у которых вакцинированы менее 80% сотрудников, должны будут раз в неделю тестировать на коронавирус непривитых работников за свой счет.