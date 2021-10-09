На петербургского школьника, пугавшего угрозами стрельбы, завели дело

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге в отношении подростка, пугавшего знакомых в интернете якобы намерением устроить стрельбу в школе.

Как сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник, производство ведётся по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

20 сентября ученик 11-го класса школы в Приморском районе Петербурга опубликовал в соцсети фото с патроном в руке, призвав школу "готовиться".

Подростка задержали накануне. Он помещён под подписку о невыезде.

Официальной информацией правоохранительных органов по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.