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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На петербургского школьника, пугавшего угрозами стрельбы, завели дело

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге в отношении подростка, пугавшего знакомых в интернете якобы намерением устроить стрельбу в школе.

Нападения в школах и вузах

Как сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник, производство ведётся по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

20 сентября ученик 11-го класса школы в Приморском районе Петербурга опубликовал в соцсети фото с патроном в руке, призвав школу "готовиться".

Подростка задержали накануне. Он помещён под подписку о невыезде.

Официальной информацией правоохранительных органов по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

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