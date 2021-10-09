Двое пьяных петербуржцев пытались проникнуть на крейсер "Аврора"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Наряд вневедомственной охраны в Петербурге задержал двоих мужчин, которые пытались проникнуть на территорию корабля-музея "Аврора", сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

По предварительной информации, нетрезвые нарушители пытались пройти на борт крейсера, получив от сотрудников отказ, устроили скандал. На неоднократные замечания успокоиться и уйти мужчины не реагировали.

Прибывшие по тревожной кнопке сотрудники Росгвардии задержали дебоширов и доставили в полицию.