Двое пьяных петербуржцев пытались проникнуть на крейсер "Аврора"
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Наряд вневедомственной охраны в Петербурге задержал двоих мужчин, которые пытались проникнуть на территорию корабля-музея "Аврора", сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.
По предварительной информации, нетрезвые нарушители пытались пройти на борт крейсера, получив от сотрудников отказ, устроили скандал. На неоднократные замечания успокоиться и уйти мужчины не реагировали.
Прибывшие по тревожной кнопке сотрудники Росгвардии задержали дебоширов и доставили в полицию.
Крейсер "Аврора" построен на Новом адмиралтействе в Санкт-Петербурге в 1903 году. Назван в честь парусного фрегата "Аврора", прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны. Холостой выстрел с "Авроры" явился сигналом к началу штурма Зимнего дворца; крейсер стал одним из главных символов Октябрьской революции. В 1956 году на крейсере был создан филиал Центрального военно-морского музея. В настоящий момент крейсер "Аврора" выполняет функции музея и боевого корабля.