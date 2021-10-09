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Двое пьяных петербуржцев пытались проникнуть на крейсер "Аврора"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Наряд вневедомственной охраны в Петербурге задержал двоих мужчин, которые пытались проникнуть на территорию корабля-музея "Аврора", сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

По предварительной информации, нетрезвые нарушители пытались пройти на борт крейсера, получив от сотрудников отказ, устроили скандал. На неоднократные замечания успокоиться и уйти мужчины не реагировали.

Прибывшие по тревожной кнопке сотрудники Росгвардии задержали дебоширов и доставили в полицию.

Крейсер "Аврора" построен на Новом адмиралтействе в Санкт-Петербурге в 1903 году. Назван в честь парусного фрегата "Аврора", прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны. Холостой выстрел с "Авроры" явился сигналом к началу штурма Зимнего дворца; крейсер стал одним из главных символов Октябрьской революции. В 1956 году на крейсере был создан филиал Центрального военно-морского музея. В настоящий момент крейсер "Аврора" выполняет функции музея и боевого корабля.

Петербург крейсер Аврора Росгвардия

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