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В России за сутки выявлено 28,6 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 28,6 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - За сутки в РФ зафиксировали еще 28 647 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Это на 715 ниже, чем накануне, когда было выявлено 29 362 случаев, что почти соответствовало максимальным значениям за пандемию, отмеченным 24 декабря 2020 года.

В стране умерли за сутки 962 человека. Больше всего смертей в Москве - 72, в Петербурге - 64, в Свердловской области - 44.

Общее число жертв COVID-19 достигло 216 415.

Поправились и выписаны 6 млн 858 119, в том числе 17 274 за последние сутки.

Новые случае заражения регистрировались в 85 регионах РФ. В Москве отмечено снижение суточной заболеваемости: 4 610 против 6 001 накануне. В Санкт-Петербурге за сутки 2 822 заражения, в Московской области - 2 026 случаев.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 775 365 случаев коронавирусной инфекции.

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