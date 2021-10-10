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Школы Воронежской области перейдут на удаленку из-за COVID-заболеваемости

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Новые ограничительные меры введены в Воронежской области в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, дистанционное обучение вводится во всех школах Воронежа и всех организациях, которые занимаются образовательными программами и программами спортподготовки. В рамках учебного плана они сохраняют возможность индивидуальной очной работы.

Высшей школе и профессиональным образовательным организациям рекомендовано со вторника, 12 октября, проводить в онлайн-формате лекции, практические и лабораторные работы.

Работодателям Воронежа рекомендуется перевести на дистанционный режим работы (или отправить в оплачиваемый отпуск) тех сотрудников, у которых есть дети 1-4 классов (родители или законные представители).

Ранее в регионе запретили проведение спортивных мероприятий с привлечением зрителей.

Кроме того, в регионе ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет, исключение - граждане, которые сделали прививки от коронавируса, либо перенесшие заболевание.

С 11 октября в Воронежской области вводится система QR-кодов при посещении фитнес-центров, бассейнов, зоопарков, музеев, кинотеатров, театрально-концертных залов, океанариумов, цирков, гостиниц и баз отдыха, а также организаций общественного питания.

Воронежская область коронавирус

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