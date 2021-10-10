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Массовые мероприятия отменены в ХМАО с 12 октября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Массовые мероприятия с участием более 50 человек будут запрещены с 12 октября в Ханты-Мансийском автономном округе из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб региона.

Департаменту здравоохранения, департаменту образования и молодежной политики, департаменту физической культуры и спорта, департаменту культуры Югры с 25 октября необходимо обеспечить экспресс-тестирование на выявление COVID-19 у обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования с признаками ОРВИ.

По данным оперштаба, за пандемию в Югре зарегистрирован 77 101 случай COVID-19, выздоровел 73 281 человек, умер 1 131 человек.

ХМАО коронавирус

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