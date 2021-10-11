МВД РФ обеспокоено использованием Украины для транзита афганских наркотиков

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Использование украинских портов для транзита наркотических средств из Афганистана вызывает обеспокоенность в МВД России, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Вызывает обеспокоенность нарастающая наркотизация Украины, порты которой используются в процессе транзита афганских опиатов, а на ее территории в больших объемах изготавливаются синтетические наркотики", - говорится в сообщении МВД.

Как заявил глава министерства Владимир Колокольцев, влияние афганского фактора на наркопреступность необходимо учитывать наравне с рисками террористической и экстремистской активности.

"Россия продолжает строго придерживаться линии на сохранение и укрепление существующей международной системы контроля над наркотическими средствами, основанной на трех базовых конвенциях и других международных документах. Наша страна решительно выступает против попыток, направленных на подрыв этой системы, включая легализацию наркотиков", - заявил Колокольцев.