МВД допросит Ксению Собчак по делу о ДТП в Сочи

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Телеведущую Ксению Собачк вызовут на допрос к следователям МВД в Москве как свидетеля по делу о ДТП с погибшей и пострадавшими в Сочи, сообщили в пресс-центре МВД России.

Там уточнили, что будут допрошены все пассажиры, которые были в Mercedes в момент его столкновения с Volkswagen вечером 9 октября. Расследование взяло на контроль руководство Следственного департамента МВД.

По данным следствия, в субботу вечером Mercedes, в котором ехала Собчак, обгоняя впереди идущий транспорт, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В Volkswagen погибла пассажирка. Водитель и вторая пассажирка этого же автомобиля госпитализированы с травмами.

Столкновение расследуют по части 3 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителю Mercedes 11 октября предъявили обвинение. Он сначала был под подпиской о невыезде. 11 октября Адлерский суд поместил его на два месяца под домашний арест.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что водитель Mercedes подтвердил, что выехал встречку.

Собчак сообщила, что получила сотрясение мозга и другие травмы, а после ДТП поспешила в Москву к сыну. Она также выразила готовность помочь пострадавшим в аварии, невольным участником которой стала.