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Перевозивший Собчак водитель отправлен под домашний арест по делу о смертельном ДТП

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Адлерский районный суд Сочи отправил под домашний арест на два месяца водителя Mercedes-Benz, устроившего ДТП, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого суда Краснодарского края.

"Из предоставленных суду материалов следует, что 9 октября 2021 года в Адлерском районе Сочи обвиняемый, управляя автомобилем Mercedes, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП один пассажир Volkswagen погиб на месте. (...) В отношении обвиняемого установлены следующие ограничения: не покидать место проживания, не общаться с лицами, проходящими по делу, а также с друзьями и родственниками, не проживающими с ним совместно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч.3 ст. 264 УК РФ).

В субботу вечером на автодороге Адлер - Альпика Сервис произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen и Mercedes, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили "Интерфаксу", что водитель автомобиля Mercedes подтвердил, что выехал на полосу встречного движения. В пресс-службе ОГИБДД УВД Сочи "Интерфаксу" уточнили, что в результате ДТП погиб один человек.

Сочи Ксения Собчак

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