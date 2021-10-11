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Александр Шалленберг стал новым канцлером Австрии

Александр Шалленберг стал новым канцлером Австрии
Александр Шалленберг
Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Бывший глава МИД Австрии Александр Шалленберг в понедельник приведен к присяге на посту федерального канцлера – главы австрийского правительства, сообщает агентство dpa.

Церемонию провел президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Шалленберг ранее заявлял журналистам, что ему предстоит "непростая работа в непростое время". "Сложно – каждому из нас", - подчеркивал он.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о решении уйти в отставку после того, как стало известно, что он является фигурантом антикоррупционного расследования. Сам Курц заверяет, что не совершал ничего противозаконного.

В Австрии у власти находится коалиция, в которую входят Народная партия Курца, а также "Зеленые". Именно в партии "Зеленых" в пятницу потребовали от Народной партии назначить на пост канцлера кого-то, кто не замешан в расследуемом в Австрии деле о коррупции.

Западные СМИ отмечают со ссылкой на экспертов, что Курц, вероятно, предложил главу МИД Шалленберга на пост канцлера, так как доверяет ему и верит, что Шалленберг, даже возглавив правительство, не будет претендовать на роль лидера партии.

В свою очередь новым главой МИД Австрии становится экс-посол Австрии во Франции Михаэль Линхарт.

Австрия Александр Шалленберг Себастьян Курц

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