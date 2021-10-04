В Башкирии новую волну COVID-19 ждут в начале 2022 года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Специалисты прогнозируют следующую волну коронавирусной инфекции в Башкирии в начале 2022 года, сообщил вице-премьер - министр здравоохранения республики Максим Забелин на брифинге в понедельник.

"Если мы не нарастим коллективный иммунитет, то конечно, прогноз делать сложно, но, по мнению наших эпидемиологов-инфекционистов, следующую волну мы будем ожидать в январе-феврале следующего года", - сказал Забелин.

В настоящее время в регионе наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. По данным регионального Минздрава, за прошедшие сутки зарегистрировано 488 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 22 человека. Всего за период пандемии зафиксировано 68,8 тыс. случаев COVID-19, скончались 1,7 тыс. человек.