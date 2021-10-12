В "Шанинке" заявили, что не знают о задержании ректора Сергея Зуева

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинка") заявили, что не владеют информацией о возможном задержании ректора Сергея Зуева, но сказали, что вуз сотрудничает со следствием по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой.

"Подтвердить или опровергнуть задержание ректора мы не можем, нет информации", - сказали в пресс-службе вуза "Интерфаксу" во вторник, отвечая на вопрос о задержании ректора.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что ректор "Шанинки" Зуев якобы задержан в рамках расследования дела бывшего замминистра просвещения Раковой, обвиняемой в мошенничестве.

7 октября Ракова была арестована. Ей вменяется хищение бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

По делу также арестованы топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Под арестом также оказался гражданский муж Раковой - Артур Стеценко.