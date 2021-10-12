Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Источник сообщил о задержании ректора "Шанинки"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев задержан, с ним ведутся следственные действия, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, претензии следствия к Зуеву у следствия возникли в ходе расследования дела о мошенничестве против экс-замминистра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марии Раковой.

Ранее во вторник в вузе сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение о задержании Зуева.

Ракова была задержана 6 октября после того, как следствие объявило ее в розыск по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что Ракова и ее сообщники в 2019 году похитили 50 млн руб. при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с Фондом новых форм развития образования. Он в свою очередь для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек "Шанинку".

Ракова, ранее возглавлявшая фонд, уже на посту замглавы Минпросвещения лоббировала заключение соглашений, работы по которым не были выполнены, установило следствие. В ближайшее время следствие проверит еще ряд контрактов, которые курировала Ракова, на сумму в 150 млн руб.

По делу также арестованы топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Под арестом оказался и гражданский муж Раковой - Артур Стеценко.

Сергей Зуев

Новости по теме

Новости

Вячеслав Володин избран спикером Госдумы восьмого созыва

Вячеслав Володин избран спикером Госдумы восьмого созыва

В России обновлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

В России обновлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

Mail.ru Group переименуют в VK

Правительство решило снова ужесточить наказание за пьяное вождение

Пандемия коронавируса

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг

В Госдуме остался единственный депутат, не вошедший в состав фракций

Умер первый официальный представитель СКР Владимир Маркин

Умер первый официальный представитель СКР Владимир Маркин

В СПЧ допустили, что постановка Навального на учёт как экстремиста помешает УДО

В СПЧ допустили, что постановка Навального на учёт как экстремиста помешает УДО

Росгвардия предложила тщательнее проверять желающих приобрести оружие

Росгвардия предложила тщательнее проверять желающих приобрести оружие

Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 62 субъектах РФ

Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 62 субъектах РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });