Источник сообщил о задержании ректора "Шанинки"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев задержан, с ним ведутся следственные действия, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, претензии следствия к Зуеву у следствия возникли в ходе расследования дела о мошенничестве против экс-замминистра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марии Раковой.

Ранее во вторник в вузе сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение о задержании Зуева.

Ракова была задержана 6 октября после того, как следствие объявило ее в розыск по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что Ракова и ее сообщники в 2019 году похитили 50 млн руб. при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с Фондом новых форм развития образования. Он в свою очередь для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек "Шанинку".

Ракова, ранее возглавлявшая фонд, уже на посту замглавы Минпросвещения лоббировала заключение соглашений, работы по которым не были выполнены, установило следствие. В ближайшее время следствие проверит еще ряд контрактов, которые курировала Ракова, на сумму в 150 млн руб.

По делу также арестованы топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Под арестом оказался и гражданский муж Раковой - Артур Стеценко.