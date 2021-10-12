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Ingka перевела большинство магазинов Ikea в РФ на солнечную энергию

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Группа Ingka перевела на солнечную энергию 14 больших магазинов Ikea в России.

Также на возобновляемую энергию переключились дистрибьюторское подразделение Ikea в РФ и три торговых центра "Мега" ("Мега Химки", "Мега Теплый Стан", "Мега Белая Дача").

В планах компании - перевод на возобновляемые источники всех торговых центров "Мега", говорится в ее сообщении.

Как сообщалось, в апреле Ingka Investments договорилась о покупке у ООО "Солар Системс" 49%-процентной доли в компаниях, владеющих восемью солнечными электростанциями на юго-западе России. Общая стоимость активов оценивалась в 21 млрд рублей.

В июле стороны подписали ряд соглашений купли-продажи сертификатов зеленой энергии (I-REC), выпущенных в отношении 228 тыс. МВтч солнечной энергии.

Кроме электроэнергии, производимой на солнечных электростанциях ООО "Солар Системс", подразделения Ingka частично обеспечиваются возобновляемой энергией от собственных ветряных генераторов, солнечных панелей и биобойлеров.

Группа Ingka владеет и управляет 547 ветровыми турбинами в 15 странах, десятью солнечными электростанциями и 935 тыс. солнечных панелей на крышах магазинов и складов Ikea и торговых центров Ingka Centres, что составляет более 1,7 гигаватт общей установленной мощности возобновляемых источников энергии.

Компания управляет 389 магазинами Ikea в 32 стране. В РФ ей принадлежат 14 магазинов Ikea в торговых центрах "Мега", а также три магазина "городского" формата "Икеа Сити" и семь небольших дизайн-студий (расположены в ТЦ, не принадлежащих Ingka).

Ingka IKEA

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