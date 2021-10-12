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Снаряд времен войны взорвался в поле под комбайном в Ростовской области

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Снаряд времен Великой отечественной войны сдетонировал во время полевых работ в Шолоховском районе Ростовской области, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

"Инцидент произошел в районе хутора Нижнекривской вечером во вторник. Во время движения комбайна по полю под его задним колесом произошел взрыв. Предположительно, сдетонировал снаряд времен ВОВ, который все это время оставался в поле незамеченным", - сказал собеседник агентства.

По его словам, погибших и пострадавших нет, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

Ростовская область

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