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ФАС выявила непристойную рекламу пива с портретом Моны Лизы в Самаре

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Управление ФАС по Самарской области обнаружило нарушение в наружной рекламе бара Gelllert Bar в Самаре, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Внимание надзорного органа привлекла рекламная конструкция, размещенная на фасаде здания вблизи парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, с изображением портрета Моны Лизы, держащей кружку пива в руках, со следами пены на губах.

Между тем, согласно Международному кодексу рекламной практики, реклама не должна содержать изображения, нарушающие общепринятые нормы пристойности.

"Реклама с использованием изображения известной на весь мир Моны Лизы, употребляемого как поэтический символ красивой и загадочной женщины, в совокупности с внесенными изменениями в ее портрет - кружкой пива в руках и следами пены от пива на лице, по мнению контролирующего органа, нарушает нормы этики, нравственности, морали", - уточняется в сообщении.

Кроме того, претензии УФАС вызвало и месторасположение бара - рядом с парком культуры.

После предписания об устранении нарушений предприниматель извинился за безответственное отношение к рекламе и убрал ее с фасада.

ФАС Самара

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